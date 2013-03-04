Порошенко поблагодарил канадцев за Шептицкого

Во время встречи Петр Порошенко выразил слова благодарности Джейсону Кенни за его вклад в признание роли митрополита Андрея Шептицкого и отметил, что признание митрополита Андрея Шептицкого одним из крупнейших моральных авторитетов мира ХХ века служит хорошей основой для межконфессионального мира и согласия как в Украине, так и за ее пределами.

«Есть вещи, которые стоят выше конфессии и религиозные взгляды. Деятельность Андрея Шептицкого является примером мужества и гуманизма. Считаю, что этот факт должен получить должное признание не только в Канаде, где остались живые свидетели его подвига, но и во всем мире », - подчеркнул он.

Как известно, Джейсон Кенни был инициатором рассмотрения в апреле 2012 г. Палатой общин канадского парламента резолюции, которая чествовала деятельность митрополита Шептицкого как человека, который в годы Второй мировой войны, рискуя собственной жизнью, спасал жизни своих соотечественников - украинских евреев.

Резолюция была принята единогласно. Некоторые свидетели гражданского и человеческого подвига Андрея Шептицкого живы и по сей день и живут в Канаде, США и Израиле.