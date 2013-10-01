Госземагентство: Переоценка земель принесет миллиарды в местные бюджеты

11:58, 01 октября 2013
Общество
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Госземагентство полностью завершило проведение и обновление нормативной оценки земель во всех населенных пунктах Украины, что позволило заложить огромный ресурс для пополнения местных бюджетов

Сергей Тимченко нашел ресурс для местных бюджетов

Об этом сообщил глава ведомства Сергей Тимченко в своей статье для Зеркала Недели.

По словам Тимченко, до 2011 года менее половины населенных пунктов провели у себя подобную оценку, что естественным образом приводило к колоссальным недопоступлениям в местные бюджеты.

«Результатом нашей двухлетней работы стало то, что только в 2012 г. дополнительные поступления в местные бюджеты составили более 2 млрд грн, а в 2013-м и 2014-м ожидаем дальнейшего роста, ведь за последние семь лет средняя базовая стоимость квадратного метра земли в населенных пунктах выросла в 2,5 раза. Все цифры нормативной оценки находятся в публичном доступе на нашем сайте — никто не сможет завысить или занизить оценку земли, а значит, местные бюджеты будут получать адекватные налоговые поступления», заявил глава Госземагентства.

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Также, как сообщил Тимченко,  его ведомство разработало принципиально новую методику нормативной оценки сельскохозяйственных земель, которая сейчас находится на согласовании. В своей статье он отметил, что действующая еще с начала 90-х нормативная оценка земель перестала соответствовать новым реалиям в аграрной сфере, поскольку основывалась на результатах еще советской экономики.

Госземагентство взяло за основу новой методики нормативной оценки сельськохозяйственных земель главный критерий — фактическую урожайность, в связи с чем получило цифры изменений в урожайности основных культур. Соответственно, в степных засушливых зонах нормативная оценка снизилась, ведь системы орошения фактически давно не работают. В свою очередь повысилась нормативная оценка земель в лесостепной зоне, где более высокая урожайность, не требующая капитальных затрат.

Кроме того, Госземагентство планирует законодательно упростить процедуру разработки проектов севооборотов для фермеров.

«Сегодня этот процесс сложный, дорогостоящий и отягощенный коррупционной составляющей.  Мы предлагаем создать прозрачный уведомительный принцип, когда сами фермеры без поклона чиновнику, но в рамках общих правил соблюдения плодородия почв будут определять, что им сеять. Фермеры сами декларируют планы посевов, а контролирующие органы лишь сверяют заявленное с реальной хозяйственной деятельностью», отметил Сергей Тимченко.

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