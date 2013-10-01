Госземагентство: Переоценка земель принесет миллиарды в местные бюджеты

Об этом сообщил глава ведомства Сергей Тимченко в своей статье для Зеркала Недели.

По словам Тимченко, до 2011 года менее половины населенных пунктов провели у себя подобную оценку, что естественным образом приводило к колоссальным недопоступлениям в местные бюджеты.

«Результатом нашей двухлетней работы стало то, что только в 2012 г. дополнительные поступления в местные бюджеты составили более 2 млрд грн, а в 2013-м и 2014-м ожидаем дальнейшего роста, ведь за последние семь лет средняя базовая стоимость квадратного метра земли в населенных пунктах выросла в 2,5 раза. Все цифры нормативной оценки находятся в публичном доступе на нашем сайте — никто не сможет завысить или занизить оценку земли, а значит, местные бюджеты будут получать адекватные налоговые поступления», заявил глава Госземагентства.

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Также, как сообщил Тимченко, его ведомство разработало принципиально новую методику нормативной оценки сельскохозяйственных земель, которая сейчас находится на согласовании. В своей статье он отметил, что действующая еще с начала 90-х нормативная оценка земель перестала соответствовать новым реалиям в аграрной сфере, поскольку основывалась на результатах еще советской экономики.

Госземагентство взяло за основу новой методики нормативной оценки сельськохозяйственных земель главный критерий — фактическую урожайность, в связи с чем получило цифры изменений в урожайности основных культур. Соответственно, в степных засушливых зонах нормативная оценка снизилась, ведь системы орошения фактически давно не работают. В свою очередь повысилась нормативная оценка земель в лесостепной зоне, где более высокая урожайность, не требующая капитальных затрат.

Кроме того, Госземагентство планирует законодательно упростить процедуру разработки проектов севооборотов для фермеров.

«Сегодня этот процесс сложный, дорогостоящий и отягощенный коррупционной составляющей. Мы предлагаем создать прозрачный уведомительный принцип, когда сами фермеры без поклона чиновнику, но в рамках общих правил соблюдения плодородия почв будут определять, что им сеять. Фермеры сами декларируют планы посевов, а контролирующие органы лишь сверяют заявленное с реальной хозяйственной деятельностью», отметил Сергей Тимченко.