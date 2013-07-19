Украина замкнула десятку самых привлекательных стран для покупки земли

Украина заняла 10-е место в списке самых привлекательных стран для приобретения земли с потенциальным объемом продажи 1,2 млн га, говорится в отчете Всемирной торговой организации “World Trade Report -2013”, размещенном на сайте ВТО.

Лидером списка стала Демократическая Республика Конго, в которой потенциальный объем земли для продажи оценили в 8,1 млн га. Шестое место заняла Россия с потенциально возможным объемом продаж 2,8 млн га земли.

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«Инвесторы отмечают, что готовы вкладывать средства в развитие сельскохозяйственных угодий, вплоть до оборудования систем орошения. Однако неопределенность в вопросе защиты частной собственности на землю создает существенные барьеры для реализации намерений», - отмечается в отчете ВТО.

Вместе с тем, по мнению аналитиков ВТО, борьба за ресурсы, в том числе земельные, определенно подвигнет инвесторов проявлять активность на земельном рынке даже в условиях неблагоприятной инвестиционной среды.

Как сообщал УНИАН, в марте Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров до июня 2013 года внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения с целью создания прозрачного рынка земли и разработки эффективного механизма оборота земель сельхозназначения.

Вместе с тем, с 20 декабря 2012 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины», который продлевает мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2016 года.