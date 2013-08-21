В Запорожье кредитные мошенники обобрали людей на 2 миллиона гривен

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Запорожской области со ссылкой на замначальника Запорожского горуправления милиции Сергея Натахина, фирма работала на территории Запорожья с 2011 года по 15 августа 2013 года и обманула более 1 тысячи обратившихся за кредитами.

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По данным правоохранителей, ООО «Укрграндинвест» заманивало «клиентов» листовками и объявлениями, обещавшими предоставление кредита под 3-6% годовых без справки и доходах и бумажной волокиты.

«Тем, кто приходил в офис, озвучивались привлекательные условия кредитования, и предлагалось подписать справку о том, что «заемщик» ознакомлен с условиями договора и заполнить анкету. Якобы для проверки личности обратившегося службой безопасности головного офиса компании в Киеве. Ответ обещали озвучить по телефону в течение нескольких часов и, действительно, перезванивали – сообщали, что головной офис дал «добро» на выдачу кредита, более того, если «заемщик» сегодня-завтра оплатит страховку по нему и заключит договор, то уже через пару дней сможет получить деньги», - рассказали в милиции.

Человек оплачивал страховку, не менее 975 грн, затем подписывал договор, но денег в назначенный срок не получал: секретарь фирмы под разными предлогами предлагала подождать несколько дней, затем еще несколько дней и т.д.

«Если человек требовал вернуть свои средства, уплаченные в качестве страхового платежа, ему сообщали, что средства уже переданы в Киев и вернуть их невозможно. Также отмечали, что надо внимательно читать условия заключенного договора, в котором указано, что сумма страхового платежа не возвращается. Таким образом мошенники завладели средствами более 1000 граждан на общую сумму свыше 2 млн грн», - сообщили в милиции.

На сегодняшний день деятельность фирмы квалифицирована и внесена в ЕРДР, как по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).

Правоохранители проводят опросы многочисленных потерпевших и сотрудников фирмы, которая, как уже установлено, не имела даже лицензии на проведение финансовых операций. Ведется следствие.