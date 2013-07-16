Аферисты попались на схеме "потерянные документы"

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

По сообщению милиции, афера заключалась в том, что в офис, кафе и тому подобное заходил мужчина и просил сообщить в случае нахождения его личных документов. Для связи оставлял номер мобильного телефона. Через несколько часов приходила женщина и демонстрировала только что найденные права на имя того мужчины. Работники сразу звонили по телефону владельцу документа, и тот обещал награду за найденное, обычно, 4 тыс. грн, но из-за занятости обещал прийти немного позже. Женщина, которая принесла "утерянные" документы, говорила, что спешит, а поэтому не против получить лишь 1,5 тыс. вознаграждения, а остальное предлагала сотрудникам офиса.

"Когда в одном из магазинов возле Севастопольского рынка повторилась схема аферистов, продавец, предупрежденный участковым, позвонил по телефону в милицию. Женщину "на горячем" задержали патрульные инспекторы. У нее изъяли несколько заламинированных ксерокопий автомобильных прав с одинаковыми фото и разными именами", - говорится в сообщении.

Впоследствии, как сообщили в ОСО, правоохранителям удалось задержать ее подельника по подозрению в совершении кражи.

"Сейчас мужчине выдвинуто подозрение в совершении двух краж из офисов и 19 мошенничеств. Женщину подозревают лишь в совершении мошенничеств. Учитывая, что злоумышленники в основном получали по 1,5 тыс. грн с потерпевших, аферисты в целом обманули киевлян почти на 30 тыс. грн", - сообщили в столичном главке.

Аферистами оказались 42-летний молдаванин, который только в Украине судим пять раз за кражи и мошенничества, и 40-летняя киевлянка, ранее судимая за хранение наркотиков.