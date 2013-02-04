Прокуратура накрыла копанку: возле котлована - 11 грузовиков

В Луганской области по результатам прокурорской проверки прекращена деятельность еще одной копи.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Луганской области, в частности, вблизи поселка Бугаевка Перевальского района был обнаружен вырытый котлован, в котором находился добытый уголь, орудия его добычи, погрузчик. Возле вырытого котлована находилось 11 грузовиков.

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На место находки прокурор вызвал следственно-оперативную группу Перевальского райотдела ГУМВД Украины в Луганской области. С места незаконной добычи угля изъят погрузчик, 3 компрессора, 10 мотолебедок, 650 тонн угольной массы.

По данному факту начато уголовное производство, которое зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 240 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны или использования недр).

Процессуальное руководство расследованием осуществляет прокуратура Перевальского района.