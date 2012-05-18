Украинские и российские моряки провели совместную тренировку

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь командования украинских ВМС капитан 1-го ранга Олег Чубук, в ходе тренировки осуществлен розыгрыш действий сил сторон по проведению поисково-спасательных работ и оказанию помощи аварийному надводному кораблю.

К мероприятию были привлечены объединенный штаб (офицеры управлений, отделов, служб штабов, соединений и частей ВМС Украины и Черноморского флота РФ), а также силы, которые входят в составы морского, авиационного, берегового компонентов и объединенного медицинского отряда, другие подразделения.

В частности, в один из моментов тренировки в воздухе одновременно находились 5 летательных аппаратов – самолеты и вертолеты украинских ВМС и российского ЧФ.

Тренировка проводилась на территории Академии ВМС им. П.С. Нахимова и на внешнем рейде Севастопольской бухты.

По словам О.Чубука, в ходе «Фарватера мира - 2012» стороны планируют наработать единые взгляды на проведение совместных гуманитарных операций, отработать действия объединенного штаба при планировании и проведении гуманитарной операции, планировании всестороннего обеспечения действий сил (войск) ВМС Украины и ЧФ России при подготовке и проведении гуманитарной операции, отработать совместные действия по поиску и спасению личного состава аварийной подводной лодки объединенным поисковым отрядом ВМС Украины и ЧФ РФ, отработать единые процедуры и документы по планированию и проведению совместных гуманитарных операций.

Учения будут проведены в соответствии с Планом двустороннего сотрудничества между Вооруженными силами Украины и Вооруженными силами РФ на 2012 год.