На самых глубоких шахтах выгоднее добывать совсем не уголь

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал в ходе круглого стола в Киеве на тему "Рынок угля в Украине - проблемы и перспективы" генеральный директор объединения "Укркокс" Анатолий Старовойт.

По его словам, добывать уголь на глубине свыше 1000 метров нерационально и опасно, поэтому пора переходить к новым технологиям добычи шахтного метана. «Все мы знаем о тех трагических случаях, которые произошли на шахте им. Засядько, и понимаем, что на таких глубинах добычу угля вести не стоит. Сегодня на этой шахте ведутся буровые работы, для того чтобы перейти к добыче газа по технологии, аналогичной технологии добычи сланцевого газа с помощью гидроразрыва. Ранее на шахте им. Засядько была освоена добыча шахтного метана путем вентиляции угольных пластов, а теперь планируется приступить и к добыче газа, залегающего в плотных слоях»,- отметил А.Старовойт.

При этом он напомнил, что украинские угольные шахты в большинстве своем метаноносные. «Сегодня многие из них являются перспективными не с точки зрения добычи угля, а с точки зрения добычи газа метана. Кроме шахты им. Засядько, такие варианты уже рассматриваются на шахте "Красноармейская-Западная". То есть из глубоких шахт сегодня выгоднее получать не уголь, а газ», - еще раз подчеркнул глава «Укркокса».

В свою очередь директор Украинского государственного научно-исследовательского углехимического института Евгений Ковалев добавил, что привлекательность украинских углей с точки зрения добычи шахтного метана не вызывает сомнений. «Работы, связанные с газификацией углей, проводятся как в системе Минэнергоугля, так и частными компаниями, владеющими угольными шахтами. Это работы перспективного характера, которые позволят расширить сырьевую базу Украины», - сказал эксперт.

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Как сообщал УНИАН, 25 января 2011 года донецкое арендное предприятие «Шахта им. А.Засядько» завершила бурение дегазационной скважины – самой глубокой скважины в Донбассе.

Глубина новой скважины составляет 3,4 тыс. метров, и в Донбассе это первый успешный опыт буровых работ на таких глубинах. Для проведения уникальных работ горняки применили новые технологии бурения с использованием специального инструмента.

Скважина «Засядько-глубокая N1» была пробурена с использованием буровой установки фирмы National Oilwell Varco (Dreco) грузоподъемностью 160 тонн, закупленной шахтой в Канаде.

Для определения места бурения специалисты шахты использовали прогнозы, выполненные Институтом геотехнической механики НАН Украины, Институтом прикладных проблем геологии, геофизики и геохимии НАН Украины и данные геодинамичных исследований.

Проводились буровые работы опытными специалистами-буровиками, а для геологического сопровождения технологического процесса были привлечены лучшие специалисты – геологи и геофизики акционерного общества «Укрпромгеофизика», а также геологи и буровики компаний Halliburton и Schlumberger.

Целью этого проекта горняки определили научно-разведочные задачи, так как глубокая скважина – это способ определить газоносные горизонты на глубине до 3,5 тыс. метров и пути возможной миграции газа из более глубоких горизонтов.

На предприятии планируется провести работы по созданию второй подобной скважины. Для этого шахта закупила еще одну мобильную установку K-160 канадской фирмы National Oilwell Varco (Dreco) и со 2 января 2011 года приступила к ее монтажу. Проект скважины «Засядько-глубокая N2» уже готов. Он разработан специалистами шахты совместно с приглашенными американскими специалистами, имеющими опыт ведения буровых работ в разных странах мира.