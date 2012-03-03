Злоумышленник вставлял в банкомат собственное устройство

В Донецкой области милиция задержала мужчину, который с помощью карточек-клонов снимал чужие деньги.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, ряд хищений денег со счетов граждан через банкоматы были раскрыли сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью и торговлей людьми (УБКТЛ) ГУ МВД Украины в Донецкой области. Правоохранителями задержан 38-летний житель одного из шахтерских городов, который, используя так называемые карты-двойники, снимал с банковских счетов и присваивал чужие деньги.

В управлении объяснили, что мужчина изготавливал пластиковую накладную панель, которая выглядит как приемник карточки, с вмонтированной в нее микро-видеокамерой, готовую накладку у знакомого на станции техобслуживания он красил в цвет выбранного им банкомата и поздно ночью устанавливал на его карт-ридер. Через сутки, опять же ночью, снимал приспособление и ехал домой. С помощью компьютера он считывал собранную на микросхему информацию о счете собственника карточки и переносил ее на другой магнитный носитель, создавая тем самым дубликат или карту-клон. Благодаря записи с видеокамеры, он получал соответствующий пин-код, после чего спокойно снимал со счетов деньги.

В ходе проведения санкционированного обыска в квартире злоумышленника были изъяты микро-видеокамеры, микросхемы, пластиковые карты разных банков и развлекательных центров, которые использовались для подделки платежных карт, а также куски пластика серебристого цвета, из которых изготавливались накладки – так называемые скиммеры.

По предварительным данным, преступную деятельность вор начал еще в мае прошлого года. Как стало известно в ходе следствия, в свое время он закончил Донецкий горный техникум и некоторое время его работа была связана с электромеханикой.

На данном этапе следствием установлено совершение им 10 фактов хищений в Донецке и других городах области на общую сумму около 100 тыс. грн.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники», ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. В дальнейшем действия фигуранта могут быть квалифицированы также по ст. 200 УК Украины как «Незаконные действия с платежными карточками и иными средствами доступа к банковским счетам».