В МВФ говорят, что кризис немного ослабил хватку

Международный валютный фонд отчитался, что угроза резкого замедления темпов мировой экономики ослабла.

В МВФ уверены, что это является результатом мер, которые еврозона осуществляет для выхода из долгового кризиса. Но при этом в организации предупредили, что рост мировой экономики движется "по нисходящей". "Остается риск того, что странам еврозоны, при движении вперед, не удастся сохранить баланс и преодолеть проблемы в реальном, бюджетном и финансовом секторах экономики", - говорится в докладе МВФ.

В МВФ отметили, что их коллегам из Европейского центрального банка необходимо сосредоточиться на насыщении банковской системы ликвидностью, так как это гарантирует ее стабильность в целом, при этом необходимо учитывать фактор ценовой стабильности.

ТСН