Во Львове открыли памятник Владимиру Ивасюку (фото)

Сегодня во Львове открыли памятник выдающемуся украинскому композитору Владимиру Ивасюку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе лидера группы «Океан Эльзы» Святослава ВАКАРЧУКА, который выступил инициатором и меценатом памятника.

Памятник высотой 2,6 м изготовлен из бронзы, а постамент и мощение – из гранита. Монумент установлен на монолитной каменной глыбе, вокруг памятника из мозаики и гранитной плитки выложена декоративная гитара. Стоимость проектных работ и изготовления памятника составляет 360 тыс. грн.

Авторы памятника - скульптор Сергей ОЛЕШКО и архитектор Михаил ЯГОЛЬНИК.

Средства на благоустройство прилегающей территории – 174 тыс. грн. – выделены из городского бюджета Львова.

Участие в открытии памятника приняли члены семьи ИВАСЮКОВ, общественные деятели.

Фото предоставлены пресс-службой Святослава Вакарчука