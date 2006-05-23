Азербайджан будет поставлять для Украины нефть через трубопровод «Одесса-Броды»

Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ заявляет, что его страна может поставлять для Украины нефть через трубопровод «Одесса-Броды».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов после завершения двухсторонней встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

В тоже время, на вопрос о возможных сроках таких поставок и предполагаемых объемах Президент Азербайджана ответил: «Сейчас эксперты как раз получили от нас (глав государств ГУАМ - УНИАН) указания и начали работу уже сегодня».