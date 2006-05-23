Киевские фанаты ”Мумий Тролля” остались без концерта и без денег

В воскресенье, 21 мая, в Киевском дворце спорта так и не состоялся запланированный концерт российской группы "Мумий Тролль".

Разочарованные зрители требуют, чтобы администрация Дворца вернула им деньги за билеты. Дирекция объясняет - за срыв концерта должны нести ответственность организаторы концерта.

Руководство Дворца спорта своей вины не признает. Его директор Виктор Ткаченко говорит, что срыв концертов в Украине - привычная практика.

Отметим, что практика отмены концертов в Украине - привычное дело.

Действительно, несколько раз в году запланированные мероприятия отменяются, но трагедии в этом Ткаченко не видит, поскольку организаторы, в данном случае компания "Творчество-промоутер", со зрителями всегда рассчитываются.

Ткаченко верит, что организаторы рассчитаются и в этот раз: "Всего продано билетов на 50 тысяч гривен.

Из них возвращено в день отмены мероприятия на около 19 тыс. гривен. Возвращены как раз те деньги, которые сдали организатору распространители.

Еще 30 тысяч вернут Центральные кассы, и завтра, максимум послезавтра, будут организованы расчеты со зрителями.

Тем не менее, зрители говорят, что денег никому не возвращали. Они убеждены, что именно Дворец спорта несет перед ними юридическую ответственность. Ведь на билетах отмечены лишь их выходные данные.

А отношения между организаторами и Дворцом спорта их не интересуют.

Организаторы концерта самым активным зрителям деньги уже вернули и заверили, что со временем рассчитаются со всеми.

Корреспондент по материалам: Утро.ua