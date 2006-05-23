Украинские дизайнеры расскажут о проблемах своих и высокой моды. Пресс-конференция в УНИАН
17:25, 23 мая 2006Общество
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15-00 - В УНИАН состоится пресс-конференция ведущих украинских дизайнеров и баеров на тему: «Существует ли украинская высокая мода? Интересна ли она европейцам? Есть ли перспективы культивации в массах высокой моды в Украине?». В пресс-конференции примут участие – украинские дизайнеры Александр Гапчук и Людмила Кисленко, владелица бутика «Nasche»» Наталия Якушева, исполнительный директор мультибрендового бутика ведущих украинских дизайнеров «Nasche» Ярослав Кульчицкий. В ходе пресс-конференции состоится слайд-презентация последних коллекций ведущих украинских модельеров (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).
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