Украинские дизайнеры расскажут о проблемах своих и высокой моды. Пресс-конференция в УНИАН

15-00 - В УНИАН состоится пресс-конференция ведущих украинских дизайнеров и баеров на тему: «Существует ли украинская высокая мода? Интересна ли она европейцам? Есть ли перспективы культивации в массах высокой моды в Украине?». В пресс-конференции примут участие – украинские дизайнеры Александр Гапчук и Людмила Кисленко, владелица бутика «Nasche»» Наталия Якушева, исполнительный директор мультибрендового бутика ведущих украинских дизайнеров «Nasche» Ярослав Кульчицкий. В ходе пресс-конференции состоится слайд-презентация последних коллекций ведущих украинских модельеров (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).