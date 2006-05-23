Кабмин купил для премьера Mercedes за 3,3 млн. грн

Тендерная палата изучит законность приобретения Кабинетом министров Украины служебного автомобиля Mercedes стоимостью около 3,3 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил первый вице-президент тендерной палаты Антон ЯЦЕНКО.

«Я думаю, что мы, учитывая, что это приобрело резонанс – закупка, можно сказать, царская, запросим у правительства материалы (о проведении тендера – УНИАН)», – сказал А. ЯЦЕНКО.

Он также отметил, что располагает информацией, согласно которой, данный автомобиль был приобретен для будущего премьер-министра.

«По нашей информации, этот автомобиль был куплен для будущего премьер-министра, хозяйственные службы подсуетились, чтобы как следует принять нового премьера», – сказал А. ЯЦЕНКО.

Между тем, А.ЯЦЕНКО выразил сомнение в целесообразности такой дорогой покупки Кабинета министров Украины.

«В такой бедной стране, которой является Украина, неправильно покупать такие дорогие автомобили», - подытожил он.

Напомним, скандал вокруг приобретения автомобиля Mercedes-Benz уже имел место. 5 мая Тендерная палата Украины обратилась в Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины» с запросом о предоставлении тендерной документации относительно приобретения ее служебного автомобиля Mercedes-Benz S-Class.

Тендерная палата просила предоставить решение о создании тендерного комитета, отчет о результатах проведения тендерных процедур, протоколы заседаний тендерного комитета, копии информационных материалов заказчика и участников торгов, копии заключенных договоров, информацию о жалобах участников торгов, копии платежных поручений и др. документы.

Ситуация разрешилась тогда тем, что автомобиль “Нафтогаз” вернул в салон, затем авто было продано.

Справка УНИАН. 5 мая Автопредприятие хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета министров заключило с СП ООО "Автомобильный дом "Украина-Мерседес-Бенц" договор о покупке Mercedes-Benz S600 W220 B6, B7 стоимостью 3 млн. 292,2 тыс. гривень.