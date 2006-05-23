В Украине погода ухудшится

В среду в Украине ожидается переменная облачность. Ночью на востоке и крайнем западе небольшой дождь; днем в западных, северных и Винницкой области дожди, грозы; в западной части местами сильные ливни, град, шквалы 17-22 м/с. На остальной территории без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°, в западных областях 16-21°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 25-26 мая - переменная облачность. Временами дожди, грозы (в прикарпатских, центральных, Сумской и Харьковской областях местами сильные дожди), местами град; на юге Левобережья и в Крыму 25 мая без осадков, 26 мая отдельные грозовые дожди. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, местами (кроме западных и северных областей) шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, в западных и северных областях местами 6-8° тепла, на юге Левобережья и в Крыму, а 25 мая и в центральных и Харьковской области 12-17°; днем 16-21°, в южной и восточной части 25 мая 26-31°, 26 мая 19-24°.

27-28 мая - кратковременные дожди, грозы, местами град. Прохладная погода с температурой ночью 5-11°, днем 16-22°; в южных областях и в Крыму ночью 8-14°, днем 19-25°.

В Киеве и области завтра ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь во второй половине дня и вечером кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 14-16°, днем 26-28°; по области ночью 13-18°, днем 24-29°.

25-26 мая - переменная облачность. 25 мая временами дождь, местами гроза, град; 26 мая ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура ночью 25 мая 9-14°, 26 мая 6-11°; днем 16-21°.

27-28 мая - кратковременные дожди, грозы. Сохранится прохладная погода.