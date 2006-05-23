Победителей Евровидения поздравил настоящий Санта Клаус

Финский город Рованиеми объявил, что назовет одну из своих площадей в честь рок-группы Лорди, которая стала победителем нынешнего конкурса Евровидения.

Мэр Рованиеми сказал, что город хочет наградить своих сыновей за неожиданный успех.

Благодаря Лорди Финляндия впервые победила на песенном конкурсе Евровидения.

Город Рованиеми расположен на полярном кругу и называет себя резиденцией настоящего Санта Клауса, который поздравил Лорди, сказав, что победа рок-группы показывает воплощение мечты с помощью настойчивого труда.

ВВС