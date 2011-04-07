Акции Нафтогаза купит Газпром, потому что Западу они неинтересны?

Западные инвесторы вряд ли будут заинтересованы покупкой акций компании «Нафтогаз Украины», и часть бумаг, которые планируется продать на фондовой бирже, скорее всего купит российский «Газпром» или близкие к властям украинские предприниматели.

Об этом сказано в обзоре Центра Восточных исследований (OSW, Варшава), которым располагает УНИАН.

Аналитики назвали «очень маловероятным» возможность покупки западными инвесторами акций «Нафтогаза» из-за непрозрачности украинского рынка газа и его до конца не понятной финансовой ситуации.

«Эту идею, скорее всего, надо воспринимать как попытку предоставления возможности "Газпрому" (который неоднократно предлагал создать совместное предприятие) или некоторым украинским бизнесменам легального получения части акций в государственном газовом монополисте», - считают эксперты.

По их мнению, покупка акций «Нафтогаза» могла бы быть интересна западным инвесторам только после реформирования украинского рынка газа и реорганизации самой фирмы.

Аналитики напомнили, что власти рассчитывают получить от продажи 20-25% акций монополиста 5-6 млрд. долларов, заметив, что первичное размещение бумаг может состояться в 2012-2013 годах.

«Идею продажи акций сильно поддерживают министр энергетики Юрий БОЙКО и олигарх Дмитрий ФИРТАШ», - добавили эксперты.

Как сообщал УНИАН, глава НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН в начале марта заявил, что компания может провести IPO в 2012-2013 годах.

21 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал, что считает возможной продажу части акций «Нафтогаза Украины» на международных биржах для оптимизации его работы.

1 апреля министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сообщил, что Кабинет министров Украины намерен продать до 25% акций НАК «Нафтогаз Украины». По его словам, правительство рассчитывает получить за миноритарный пакет акций НАК «Нафтогаз Украины», по самым пессимистическим прогнозам, 5-6 млрд. долл.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.