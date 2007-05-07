Пинчук выходит на Лондонскую фондовую биржу

Акционерами трубно-колесной компании «Интерпайп» принято решение о начале предварительного этапа процесса публичного размещения акций компании (IPO) на Лондонской фондовой бирже.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании, переданном агентству УНИАН.

Генеральный директор компании Александр КИРИЧКО отметил, что «целями первого этапа подготовки являются выбор инвестиционного и юридического советников, которые будут сопровождать процесс в дальнейшем, и разработка совместно с выбранными советниками детальной стратегии IPO».

Согласно плану, утвержденному акционерами, первый этап подготовки к IPO продлится четыре месяца - с мая по август 2007 года.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2006 года основатель группы “Интерпайп” Виктор ПИНЧУК заявил, что «Интерпайп» планирует IPO в 2008-2009 годах. При этом, по его словам, “Интерпайп” будет являться теперь частью новой группы. «Это будет бренд только нашего трубного и колесного бизнеса», - сказал В.ПИНЧУК. По его словам, презентация “Интерпайпа” в этом качестве состоится в ближайшее время. «Другие наши бизнесы и компании будут иметь другие бренды», - добавил он.

Справка УНИАН. "Интерпайп" является крупнейшим производителем труб в Украине, контролируя ОАО «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод», ОАО "Интерпайп Новомосковский трубный завод", ОАО "Интерпайп Никопольский завод бесшовных труб Niko Tube" и ОАО "Интерпайп Никопольская трубная компания" (Днепропетровская область).

Компании также принадлежит 12,8% мирового рынка железнодорожных колес. Ежегодный объем производства – более 1,4 млн. тонн.