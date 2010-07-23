В грузовике из Турции обнаружено 3 миллиона фальшивых акцизных марок

Десять мешков с тремя миллионами марок акцизного сбора с признаками подделки обнаружили сотрудники таможни, налоговой милиции, СБУ и Госпогранслужбы во время осмотра автомобиля, прибывшего на пароме в Евпаторию из Турции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе управления налоговой милиции Крыма.

Грузовиком управлял 30-летний молдаванин. Маршрут проходил через Украину в Молдову.

Согласно документам, машина перевозила ткани, отправителем груза указывалась турецкая фирма.

Сотрудники СБУ, таможни и погранслужбы в ходе осмотра автомобиля вместо заявленного груза нашли мешки с акцизными марками.

«В случае их использования теневыми алкогольными дельцами бюджет бы не досчитался уплаты многих миллионов гривень акцизного сбора», - заявили в налоговой.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.