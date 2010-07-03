Конвертационный центр с оборотом до 350 млн. накрыли в Одесской области

Сотрудники Управления СБУ в Одесской области во взаимодействии с налоговиками и прокуратурой ликвидировали мощный конвертационный центр.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ, правонарушители использовали ряд фиктивных и действующих коммерческих структур для «отмывания» миллиардных средств и укрывательства источников происхождения полученных прибылей.

Годовой оборот средств на счетах большинства из 80 задействованных в преступной схеме предприятий составлял от 100 млн. грн. до 350 млн. грн. Участники преступных схем получали валюту с банковских счетов на основании заключенных фиктивных соглашений.

Во время обысков изъяты печати 80 предприятий, задействованных в противоправной схеме уклонения от уплаты налогов и конвертации, свыше 30 системных блоков и портативных компьютеров, в том числе оборудованных системами «банк-клиент» и соответствующими ключами к ним, уставные, регистрационные, первичные бухгалтерские и финансово-бухгалтерские документы фиктивных предприятий.

Арестован ряд автомобилей, частных домов и другое имущество, а также средства, которые находятся на текущих и расчетных счетах, задействованных в преступных схемах. Кроме того, изъяты значительные суммы валюты в долларах, евро, фунтах и рублях на общую сумму 2 млн. грн.

Следственное управление областной прокуратуры возбудило в отношении четырех задержанных лиц уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 и 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.