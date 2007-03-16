Катеринчук предупреждает о яично-томатном теракте

Народный депутат Украины Николай КАТЕРИНЧУК предупреждает о возможности провокаций в Харькове на встрече народных депутатов с избирателями, которая с 17.00 до 20.00 будет проходить на площади Розы Люксембург.

Как передает корреспондент УНИАН, свое виденье событий во время мирного собрании граждан Н.КАТЕРИНЧУК выразил на пресс-конференции в Харькове.

«Мы ожидаем общения с группами провокаторов», - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.

По информации, которую имеет народный депутат, провокаторы «готовят яйца и помидоры, мегафоны и другие шумовые эффекты, а также «квакеров», которые будут пытаться перекричать выступающих».

По словам Н.КАТЕРИНЧУКА, у него также есть информация о подготовке группы людей, которые будут пытаться устроить драку.

Как сообщал УНИАН, по информации начальника милиции общественной безопасности Управления МВД в Харьковской области Валерия ЛЮТОГО, вчера на протяжении дня на площади Свободы в ходе противостояний, которые возникали по поводу запрета проведения митинга «Народной самообороны», на месте событий периодически появлялись группы людей общей численностью около 150-200 человек, которые в определенный момент могли быть задействованы в столкновениях.

На площади серьезных инцидентов не возникло, если не учитывать блокирование людьми грузовиков, которые пытались вывезти оборудование для монтирования сцены, спонтанных митингов, и давки при участии народных депутатов и представителей власти.