В Черниговской области снег обрушил крышу и стену сельской шкоды

В Черниговской области под тяжестью снега обвалились стена и крыша отдельного корпуса сельской школы.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Чрезвычайное происшествие случилось в селе Обмачив Бахмачского района. В отдельном корпусе общеобразовательной школы, где размещена спортивная комната, библиотека и 2 мастерские, в результате снежной нагрузки и неудовлетворительного состояния деревянных конструкций крыши была разрушена капитальная стена, перекрытие и крыша на площади 190 кв. м.

Никто не пострадал.

По предварительным расчетам, ущерб составил 340 тыс. грн.