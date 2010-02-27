В Черниговской области снег обрушил крышу и стену сельской шкоды
10:28, 27 февраля 2010Общество
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Пострадали спортзал и библиотека
В Черниговской области под тяжестью снега обвалились стена и крыша отдельного корпуса сельской школы.
Об этом сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.
Чрезвычайное происшествие случилось в селе Обмачив Бахмачского района. В отдельном корпусе общеобразовательной школы, где размещена спортивная комната, библиотека и 2 мастерские, в результате снежной нагрузки и неудовлетворительного состояния деревянных конструкций крыши была разрушена капитальная стена, перекрытие и крыша на площади 190 кв. м.
Никто не пострадал.
По предварительным расчетам, ущерб составил 340 тыс. грн.
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