Украинские и российские пограничники проведут совместные рейды

Украинские и российские пограничники с 1 марта будут проводить совместные рейды в Азово-Керченской акватории для противодействия трансграничной преступности.

Об этом говорится в сообщение пресс-службы Черноморско-Азовского пограничного управления береговой охраны ФСБ РФ, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«Российские и украинские пограничники объединят усилия в противодействии трансграничной преступности в Азово-Керченской акватории. Для этого, начиная с 1 марта, они проведут совместные оперативно-профилактические рейды», - говорится в сообщении.

Уточняется, что рейдовые мероприятия пройдут с целью защиты водных биоресурсов и пресечения использования судов для противоправной деятельности.

«В рамках совместных мероприятий планируется патрулирование в районах активного промысла морепродуктов», - отмечают в ведомстве.

«Азовское море - внутренние воды России и Украины, и правоохранительную деятельность пограничники двух государств осуществляют здесь сообща», - говорится в сообщении.