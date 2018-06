Украинские муралы вошли в мировой список лучших произведений уличного искусства 2017 года (фото)

Три украинских мурала вошли в список лучших мировых уличных произведений искусства в 2017 году.

Список лучших уличных картин составил и обнародовал сайт I support street art. В него попали два киевских мурала и один харьковский.

Одним из них является работа итальянского художника созданная в рамках проекта Art United Us "Ум, тело и душа", которая расположена в Киеве по адресу Верхний Вал 44. На мурале изображен медведь с человеческими руками.

Еще одной "жемчужиной" из Киева в списке стал рисунок художника из Аргентины, на котором изображены два голубых льва. Третьим украинским муралом в списке стала большая голова, которая нарисована на одной из харьковских стен.

Как сообщал УНИАН, в Киеве появился еще один мурал на здании полиции по адресу Московская 30. На создание рисунка на стене было потрачено более 25 дней работы и более 700 баллонов краски. Художник - BKfoxx из Нью-Йорка. Его работа называется "Rise Up in the Dirt" - "Восставший из грязи".