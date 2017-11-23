Нью-йоркский художник завершил мурал на здании полиции в Киеве
17:18, 23 ноября 2017Общество
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На Печерске в Киеве появился мурал на стене районного управления ГУМВД.
На стене райотдела полиции расцвел цветок / Фото facebook.com/geo.ya.1
В Киеве появился еще один мурал на здании полиции по адресу Московская 30. Об этом сообщил куратор проекта "Art United Us" и инициатор создания серии муралов в Киеве Гео Лерос.
По его словам, на создание рисунка на стене было потрачено больше 25 дней работы и свыше 700 баллонов краски. Художник - BKfoxx из Нью-Йорка. Его работа называется "Rise Up in the Dirt" - "Восстань в грязи".
Как сообщал УНИАН, в 2016 году итальянский художник завершил в Киеве создание самого большого мурала в мире.
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