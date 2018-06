Нью-йоркский художник завершил мурал на здании полиции в Киеве

В Киеве появился еще один мурал на здании полиции по адресу Московская 30. Об этом сообщил куратор проекта "Art United Us" и инициатор создания серии муралов в Киеве Гео Лерос.

По его словам, на создание рисунка на стене было потрачено больше 25 дней работы и свыше 700 баллонов краски. Художник - BKfoxx из Нью-Йорка. Его работа называется "Rise Up in the Dirt" - "Восстань в грязи".

Как сообщал УНИАН, в 2016 году итальянский художник завершил в Киеве создание самого большого мурала в мире.