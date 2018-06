Легендарный Джексон ”дал петуха”

Выступление Майкла Джексона на церемонии World Music Awards в Лондоне разочаровало поклонников певца: его освистали. Вопреки обещанию исполнить свой классический хит "Thriller" музыкант ограничился несколькими строчками из двух песен - "We Are The World" и "Heal the World", сообщает BBC News.

При попытке спеть первую вещь музыкант не смог взять высокие ноты, и звукорежиссер выключил звук, отметил корреспондент Reuters. Детский хор, с которым исполнял песню Джексон, вытягивал ноту без всемирно известного певца. А песню "Thriller" вместо Джексона исполнил молодой американский певец Крис Браун (Chris Brown).

Фанатов Джексона не утешила ни куртка, брошенная певцом в толпу, ни пожимание рук слушателям, стоявшим у сцены. Столпившиеся на улице поклонники негодовали, что Джексон не вышел к ним.

Джексон прибыл на церемонию WMA за премией Diamond Award, которую вручают музыкантам, продавшими более ста миллионов своих дисков.

Лента.ру