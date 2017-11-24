В Бердичеве в Центре неврологической помощи и психологической реабилитации участников АТО уже оздоровились 2 тысячи человек - ОГА

В Бердичеве в Центре неврологической помощи и психологической реабилитации участников АТО, по оперативным данным, уже оздоровились около 2 тыс. человек. Об этом УНИАН сообщили в пресс - центре управления здравоохранения Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, летом 2016 года в Житомирском областном госпитале был открыт Центр неврологической помощи и психологической реабилитации участников антитеррористической операции на 60 коек и введены должности практических психологов.

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«После проведенного капитального ремонта в центре созданы комфортные условия для лечения пациентов. С момента создания центра здесь оздоровлено около 2-х тысяч участников АТО, а общее количество этих участников, оздоровленных в госпитале, превышает 3 тысячи человек», - отмечают в пресс-центре управления.

Там также напоминают, что областной госпиталь для ветеранов войн был основан 70 лет назад постановлением исполкома Житомирского областного совета от 28 октября 1947 года.

Это коммунальное учреждение «Областной госпиталь ветеранов войны» Житомирского областного совета ( Бердичев, улица улица Европейская, 52) оборудован современным лечебным и диагностическим оборудованием. Здесь есть кардиологическое, хирургическое, терапевтическое, неврологическое, гастроэнтерологическое и физиотерапевтическое отделение. Также в заведении действуют палата интенсивной терапии и лечебно-диагностические кабинеты. Ежегодно в госпитале внедряется до 10 новых методов диагностики и лечения.