В Житомире руководители ОГА и облсовета подписали меморандум о сотрудничестве с ветеранскими организациями

Как передает корреспондент УНИАН, подписание меморандума состоялось в начале сессии. На ее заседание пришли общественные активисты и участники АТО.

Меморандум подписали председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич и председатель областного совета Владимир Ширма.

“ В документе речь идет о сотрудничестве с организациями ветеранов АТО и афганцами, о решения их насущных проблем»,- прозвучало на сессии.

Так, в частности, председатель общественного объединения «Киборги Полесья» Дмитрий Бондарь в своем выступлении напомнил, что военные Житомирщины принимают активное участие в АТО на Востоке. «Надеемся, что благодаря подписанию этого меморандума мы сможем более тесно сотрудничать с органами власти и решать проблемы наших защитников», - отметил он.

Также в повестке дня сегодняшней сессии есть ряд вопросов, направленных на поддержку участников антитеррористической операции и материально - технического обеспечения воинских частей.

Как сообщал УНИАН, в Житомире проходит двенадцатая сессия Житомирского областного совета седьмого созыва. Депутаты областного совета планируют рассмотреть более 70 вопросов.