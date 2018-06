Святослав Вакарчук едет преподавать в Стэнфордском университете

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук воспользуется творческой паузой для поездки в один из самых престижных мировых вузов, где одновременно будет и учиться, и преподавать.

Музыканта пригласили в Центра демократии, развития и верховенства права (Center on Democracy, Development and the Rule of Law) при Стэнфордском университете, – передает Таблоид.

«Стэнфордский центр демократии, развития и верховенства права (CDDRL) рад приветствовать Святослава Вакарчука в качестве приглашенного преподавателя на осенний семестр», – сообщается на официальном сайте заведения.

В рамках программы «Развитие украинских лидеров» Вакарчук будет посещать курсы и учиться вместе с ведущими интеллектуалами и учеными Центра, а также выступит с серией открытых лекций об Украине.

«Мы с нетерпением ждем, чтобы Слава Вакарчук присоединился к сообществу CDDRL этой осенью. Его присутствие очень способствует нашему пониманию процесса демократического преобразования», – отметил один из руководителей Центра, Фрэнсис Фукуяма.

Сам Вакарчук тоже написал о своих планах на эту осень в Twitter, подчеркнув, что это для него большая честь.

Большая честь для меня провести осенний семестр в Стэнфорде. Стану студентом и преподавателем одновременно! Спасибо @McFaul@FukuyamaFrancis за доверие! — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) September 22, 2017

Напомним, творческая пауза группы «Океан Эльзы» продлится год и завершится 24-го августа 2018-го года. По словам Святослава, он намерен сосредоточиться на своем внутреннем мире и на том, каким образом он может помочь Украине в ближайшее время.