"Хочу сосредоточиться на внутреннем мире и помочь стране": Вакарчук рассказал о творческом отпуске

Группа "Океан Эльзы" берет творческий отпуск. Об этом стало известно перед концертом группы на День Независимости в Харькове.

Следующий концерт, который даст коллектив, пройдет 24 августа 2018 года в Киеве. По признанию Святослава Вакарчука, группа, думая о следующем концерте, выбирала между Днепром и Киевом, пишет "МедиаПорт".

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"О своих отдельных творческих планах я пока еще не думал, хочу действительно ни о чем не думать с точки зрения творчества, немножко сосредоточиться на своем внутреннем мире и на той помощи стране, которую я смогу сделать в ближайшее время", - отметил Вакарчук.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в сети появилось видео грандиозного исполнения гимна во время концерта "океанов" в Харькове в День Независимости.