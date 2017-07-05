Туристический сезон в Крыму: как сервисы бронирования зарабатывают на отдыхающих, несмотря на санкции

Туристический сезон на Черном море в разгаре. Несмотря на санкции ЕС, на туристах в Крыму зарабатывают и международные компании. Обойти ограничения им удается с помощью формально легальных лазеек. Об этом пишет DW.

"Путешествовали с трехлетним ребенком и друзьями. Сказать, что там прекрасно - ничего не сказать. Там сказочно!"... "Понравилось все, замечательный отель для семейного отдыха", - десятки и сотни комментариев на ведущем мировом портале бронирования отелей Booking.com нахваливают отель "Ялта-Интурист" как идеальное место отдыха. На портале около трех тысяч отзывов относительно этого отеля.

В целом Booking.com предлагает путешественникам, которые собираются в Крым выбор из более пяти тысяч отелей. Именно этот портал - мировой лидер в предоставлении услуг по бронированию жилья для путешественников. На нем зарегистрированы около 1,2 миллиона отелей по всему миру, сайт переведен на 43 языка. Быть представленным на этом портале - стратегически важно для представителей гостиничного бизнеса.

В случае Крыма, санкции ЕС, введенные после аннексии полуострова Россией нидерландской компании - не помеха. Так же как и ряд других крупных международных порталов - таких, как например, американский Tripadvisor или немецкий Trivago. Впрочем, эти порталы являются поисковыми системами, которые сравнивают ценовые предложения десятков других порталов бронирования. Формально, они не предоставляют туристических услуг.

Как известно, санкционным регулированием Евросоюза в отношении Крыма запрещается предоставлять любые туристические услуги на оккупированном полуострове именно европейским компаниям. Большинство из них этого запрета придерживаются. Такие крупные порталы резервирования жилья для путешественников как Airbnb или Hotel.de не выдают результатов поиска, когда речь идет о гостинице в Крыму.

Впрочем, как показывает практика, запрет некоторые компании интерпретируют не так строго и формально вполне легально предлагают гостиницы в Крыму. Дело в том, поясняют юристы, с правовой точки зрения понятие туризма можно интерпретировать достаточно гибко.

Предлагать отели в Крыму можно вполне легально, если речь идет о якобы деловой поездке. Именно этой лазейкой и воспользовался Booking.com. При поиске отелей на портале под окном поиска всегда содержится вопрос о цели поездки - деловая или частная. Если поставить галочку на "частная", тогда поиск не выдает ни одного отеля в Крыму. Впрочем, если просто вообще не обращать внимания на этот вопрос и просто указывать Крым в поиске, портал выдает на выбор более пяти тысяч отелей. Судя по обилию свежих отзывов на сайте Booking.com тысячи туристов бронируют отели в Крыму через этот сайт. Более 90 процентов из них - туристы из России.

Читайте такжеВ Турции заблокировали сайт бронирования отелей booking.com

Однако из Германии бронировать отель в Крыму достаточно неудобно. Получив подтверждение от Booking.com для гарантии бронирования недостаточно кредитной карты. "Крым находится под санкциями, поэтому вашу кредитную карту мы не видим", - сказала в беседе с DW менеджер отеля "Ялта-Интурист". Зато надо в течение трех дней после бронирования перевести отелю полную сумму заранее в рублях, или оплатить через сайт отеля с помощью кредитной карты. Несмотря на то, что кредитные карты, выпущенные банками стран ЕС, из-за санкций теоретически не должны работать в Крыму. "Попробуйте, иногда проплата проходит. С итальянских карт у нас недавно проходило", - заверила представительница отеля.

Обозреватели туристического рынка Германии подтверждают, что с учетом санкции туристы из стран ЕС в Крым почти не ездят. Немецкий эксперт отмечает, что помимо трудностей с оплатой отелей и других услуг, туристов отпугивают и риски, связанные со спорным правовым статусом Крыма после аннексии. "Если с вами что-то случится, дипломаты вашей страны даже не смогут предоставить вам консульской помощи", - замечает Грауе.

Тем не менее, некоторые европейские компании продолжают зарабатывать на российских туристах, которые активно едут отдыхать на оккупированный полуостров. За каждое бронирование такие порталы как Booking.com получают комиссию от отелей - в среднем 15 процентов от суммы. Неделя в отеле "Ялта-Интурист", скажем, в июле стоит около 800 евро. Таким образом, на одном бронировании посредник получает ориентировочно 120 евро. Поскольку переводы в страны ЕС через крымские банки невозможны, Booking.com и его крымским клиентам, очевидно, пришлось найти обходные пути для пересчета комиссии. "Это наши договорные отношения с ними. Мы не разглашаем этой информации", - отметили в "Ялта-Интурист" на вопрос о том, как удается рассчитаться с посредником из Нидерландов.

На вопросы редакции относительно особенностей работы в Крыму в условиях санкций в Booking.com заверили, что обращают внимание на правовые нормы. "Как нидерландская компания, которая предоставляет услуги и интернет-страницу с Нидерландов, Booking.com придерживается действующих торговых санкций Европейского Союза и правительства Нидерландов в отношении Крыма", - говорится в ответе компании на запрос DW. При этом вопрос, как компании удается получать комиссию от крымских отелей в условиях санкций, в Booking.com не ответили.

Министерство иностранных дел Нидерландов, которое координирует мониторинг за соблюдением нидерландскими компаниями санкций ЕС, заверил, что отслеживает выполнение ограничительных предписаний. "Нарушение санкций - это уголовное преступление, которое подпадает под статью первую Акта об экономических преступлениях, который карается лишением свободы сроком до шести лет, альтернативным наказанием или штрафом вплоть до шестой категории (до 870 тысяч евро, согласно нидерландских законов - Ред.)", - отметил представитель министерства. В МИД отметили, что не могут комментировать деятельность Booking.com в Крыму "из соображений конфиденциальности".

В МИД Нидерландов не ответили на уточняющий вопрос, берут ли контролирующие органы во внимание вопрос соответствия формальных ограничений реальной картине.