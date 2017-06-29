Вопреки санкциям звезды пестрят на концертах в Крыму и "набираются сил" перед гастролями в Киеве (список)

С началом курортного сезона в оккупированном Россией украинском Крыму стартовал сезон музыкальных гастролей. Многие артисты уже успели побывать на полуострове, несмотря на его непризнанный статус и санкции в виде запрета въезда в Украину.

Ряд исполнителей планирует свои выступления в ближайшее время, пишет Крым.Реалии.

В этом году украинские пограничники не пустили на территорию страны ряд российских артистов в связи с тем, что те раньше посещали оккупированный Крым в обход украинских пунктов пропуска.

Среди тех, кому запретили въезд в Украину, оказались представительница России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлия Самойлова, российские певицы Кристина Орбакайте и Лолита Милявская, российская актриса Елена Яковлева и группа «Иванушки International». Последние говорят, что в Крыму не выступали, а пострадали, вероятно, через своего солиста Кирилла Андреева, который ездил на полуостров в своих личных делах.

Однако крымская афиша продолжает пестреть известными личностями. Российские артисты едут на полуостров, а местные организаторы концертов анонсируют выступления, в том числе и западных исполнителей.

На прошлой неделе в оккупированном Крыму гастролировала российская певица Елена Ваенга. На ее официальном сайте указано, что певица в течение десяти дней выступила в шести крымских городах: Севастополе, Симферополе, Ялте, Евпатории, Керчи и Феодосии.

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В последние дни своего пребывания на полуострове Ваенга успела порелаксировать и попробовать здесь косметические практики.

Однако в ее афише присутствует анонс выступления в Киеве, который запланирован на 2 июля.

Уже после того, как Борзов побывал в Крыму, его менеджер Елена Савельева в комментарии Крым.Реалии заверила, что музыкант не нарушал правил во время въезда на территорию полуострова и выразила надежду, что его присутствие на полуострове не помешает концерту в Киеве. «Мы никаких правил не нарушали, мы приехали в бар, сыграли 45-минутный концерт. Найк Борзов ‒ это же не Филипп Киркоров, это же другое отношение и другая публика, и я искренне верю, что когда мы поедем в июле на фестиваль, всех пустят, мы порадуемся ‒ в Украине не были давно», ‒ сказала она.

В апреле побывал в Крыму российский исполнитель Стас Костюшкин. Бывший солист группы «Чай вдвоем», который сейчас выступает в проекте А-Dessa, развлекал публику и конкурсанток «Мисс Республика Крым-2017» в Ялте.

Вика Цыганова открыто выражает поддержку политике российской власти во время событий весны 2014 года и называет Крым «русским».

Александр Маршал тоже не впервые выступает в Крыму и активно участвует в политических мероприятиях. В 2014 году он, например, выступал на Красной площади в Москве на митинге-концерте, посвященном «присоединению» Крыма.

В феврале в Симферополе выступили российские артисты Анастасия Заворотнюк, Данила Спиваковский и Михаил Полицеймако. Они представили спектакль «Третий лишний». При этом Анастасия Заворотнюк сообщила в местные СМИ, что посещает Крым не только в рабочих целях, но и приезжает сюда в отпуск восстанавливаться после съемок.

Крымские организаторы концертов уже опубликовали анонсы будущих выступлений нынешнего лета. По их информации, 23 июля в Ялте планирует выступить сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица. При этом в его гастрольном графике Ялта значится как «российский регион».

Также анонсируется приезд в Балаклаву (Севастополь) немецкой группы Scooter. В Германии политики и граждане активно обсуждают намерения известной группы выступить на полуострове. Среди прочего звучат призывы бойкотировать их концерты на родине, если крымские гастроли состоятся.

Анонсы выступлений в Крыму обнародовала на своем сайте украинская камерная группа Resonance, что исполняет известные мировые хиты в собственной рок-обработке. В прошлом году группа гастролировала в России и на полуострове, выкладывая при этом фото с Керченской паромной переправы, тоже закрытой украинской властью. Однако после этого музыкантам удалось выступить в Киеве. А теперь они вновь собираются с концертами в Крым.

На сайте Resonance сообщают, что группа планирует свои выступления в Ялте, Алуште, Керчи, Севастополе и Симферополе с 20 по 24 июля.