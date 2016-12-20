В Украине предлагают заблокировать Booking.com: на компанию завели уголовное дело за бизнес в Крыму

Об этом сообщил народный депутат от "Народного фронта" Григорий Логвинский в Facebook.

"Голландская компания Booking.com, ежедневно продающая проживание на 1 млн 200 тыс ночей, в нарушение национального законодательства и международного права, введённых санкций, не только содействует незаконному въезду на оккупированную территорию, активно сотрудничает с бандитской властью самозванцев, но и открыто рекламирует, совершает сделки и продаёт проживание в украденных у Украины санаториях и гостиницах Крыма. Наглость доходит до того, что продают путевки даже в "отжатые" у Верховной Рады и Администрации Презедента санатории, воруя деньги фактически у высших органов власти Украины. Соответственно является соучастником преступления по ст. 332-1, 191 УК Украины", - отмечает Логвинский.

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Нардеп выступает за ограничение доступа к сайту и возмещение Украине всех незаконно полученных средств.

«В порядке, предусмотренном КПК Украины, доступ к сайту должен быть ограничен как минимум до прекращения такой преступной деятельности! Более того, Booking.com должны возместить Украине все незаконно полученные средства! А как соучастник преступления может понести и более серьезную ответственность - в плоть до полной компенсации ущерба от аннексии нашего имущества», - написал Логвинский.

Он также надеется, что Голландия тоже «привлечет к ответственности нарушителя национального и международного законодательства».

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС согласились на требования Нидерландов об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. В частности, они касаются того, что Украина не получит автоматически членство в ЕС, не будет военного сотрудничества, и что украинцы не смогут быстро начать работать в ЕС.

Как известно, Booking.com - система интернет-бронирования отелей, основана в Амстердаме в 1996 году, приобретена в 2005 году компанией Priceline, фокусирующейся на европейский рынок. Штаб-квартира компании находится в Амстердаме.

Сам же международный сайт Booking.com предлагает 1 110 385 действующих объектов размещения в 226 странах (и территориях).