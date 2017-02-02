Трудовая миграция: большинство украинских заробитчан выезжают на сезонные работы, предпочитают Польшу и РФ (инфографика)

Об этом говорится в исследовании, проведенном Социологической группой «Рейтинг».

Согласно результатам,треть опрошенных работали за рубежом в этом году, четверть - в прошлом году, в то же время, каждый пятый - 5 лет назад.

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Почти треть (31%) находились на работе за границей около полугода, 21% - несколько месяцев, 15% - более года, по 14% - до года или несколько лет, 5% - не дали ответа на этот вопрос.

Среди тех, кто работал в странах ЕС, несколько больше работающих на постоянной основе, чем среди тех, кто работал в России. Также на постоянной работе работало больше женщин и респондентов с высшим образованием.

Более всего опрошенных выезжали на работу в Польшу - 36%, на втором месте Россия (25%), по 5% работали в Чехии и Германии, 3% - в Италии, остальные - в других странах, в основном, Западной Европы. Почти 30% респондентов отказались отвечать на этот вопрос.

Среди жителей Запада и Центра большинство работали в Польше, на Юге и особенно на Востоке - в России.

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Среди тех, кто работал за границей, почти половина работали в сфере строительства и ремонта (43%), вдвое меньше (23%) - на сельскохозяйственных работах, 10% - работах по дому, по 3% имели опыт работы в IT, уходе за детьми, ресторанном бизнесе (повара, официанты, уборка). По 2% работали в гостиничном бизнесе, офисными работниками, медицинским персоналом. По 1% заявили, что работали уборщиками и в сфере услуг (парикмахеры, массажисты, мастера).

Отмечается, что большинство тех, кто работал в сфере строительства работали в России, тогда как в странах ЕС работали больше на сельскохозяйственных работах и ​​в сфере работы по дому.

Большая часть опрошенных довольны уровнем заработка, который получали, работая за рубежом (19% - очень довольны, 62% - скорее довольны). Больше всего недовольных размером заработка на Востоке страны.

Кроме того, 18% - лично сталкивались со случаями мошенничества в Украине при оформлении официальных документов для трудоустройства за рубежом, 78% - не сталкивались, 4% - не определились.

Треть (31%) опрошенных лично сталкивались с несоответствием между заявленными условиями трудоустройства и теми, что получили на месте работы за границей, 58% - не сталкивались, 11% - не ответили на этот вопрос.

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Лишь 35% опрошенных заробитчан работали за рубежом официально, 61% - неофициально, 4% - не ответили.

Интересно, что больше всего тех, кто работал официально за рубежом среди работников с Востока (44%), меньше всего - с Юга (27%). Среди тех, кто работал в странах ЕС, вдвое больше официально работающих (36%), чем среди тех, кто работал в России. Больше официально оформленных на работу среди старших респондентов и тех, кто имеет высшее образование.

Больше тех, кто лично сталкивался с несоответствием между заявленными условиями трудоустройства и теми, что получили на месте работы за рубежом, среди мужчин, старших по возрасту и тех, кто работал в странах ЕС.

Среди проблем, с которыми чаще всего сталкивались респонденты при работе за рубежом, опрошенные отметили языковой барьер и ощущение второсортности (по 27%). Еще 22% отметили отсутствие договора с работодателем, по 18% - плохие жилищные условия и проблемы с медицинским обеспечением. 13% заявили о неоплачиваемой сверхурочной работе, 11% сталкивались с отказом в оплате работы, 8% - с дискриминацией по национальному признаку, 6% - проблемы с правоохранителями, 2% - с рэкетом и криминалом. В то же время более трети (38%) отметили, что они не имели никаких проблем во время работы за рубежом.

Ощущение второсортности (33%), языковой барьер (39%) и проблемы с медицинским обеспечением (30%) преобладали как проблема среди тех, кто работал в странах ЕС, тогда как для тех, кто работал в России, на первом месте - плохие жилищные условия (30%), затем - отсутствие договора с работодателем (27%). Больше половины тех, кто работал в России, не имели никаких проблем, тогда как среди тех, кто работал в странах ЕС, таких только 30%.

Большинство (71%) заробитчан хотели бы в будущем снова работать за границей, 11% - скорее не хотели бы, 5% - однозначно не хотели бы, 13% - не определились.

Наибольшее количество респондентов хотели бы работать в Германии (23%) и Польше (22%), около 10% - в Италии, США, Англии, по 6-7% - в Чехии и России. 18% не определились.

Больше помощи респонденты нуждаются в вопросах поиска работы (32%), помощи в получении визы (28%), медицинском обслуживании (25%). Менее приоритетными являются вопросы адаптации к условиям проживания в другой стране (20%), защиты прав и свобод человека за рубежом (18%), юридических консультаций (15%), проведение переговоров с потенциальным работодателем (13%), поиска жилья (13%), помощи с прибытием к месту жительства или работы (12%), страховании (10%). 9% отметили, что не требуют никакой помощи, 7% - не определились.

Среди тех, кто работал в странах ЕС больше тех, кто нуждался бы в помощи при получении визы, адаптации к условиям проживания в стране и юридических консультациях. Зато среди тех, кто работал в России больше тех, кто хотел бы помощи в медицинском обслуживании и страховании.

Среди тех, кто работал неофициально относительно больше тех, кто нуждался бы помощи в поиске работы и переговорах с потенциальным работодателем. Зато среди тех, кто работал официально больше тех, кто хотел бы помощи с медицинским обслуживанием и юридическими консультациями.

Аудитория исследования: респонденты, которые работали за рубежом в течение последних 5 лет. Выборочная совокупность: 436 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 5%. Сроки проведения исследование - с 1 по 10 декабря 2016 года.