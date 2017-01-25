В Польше значительно увеличилось количество заробитчан из Украины

Об этом, как сообщает польский Newsweek, свидетельствуют данные польского Министерства семьи, труда и социальной политики.

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Таким образом, количество заробитчан в соседней стране выросло на треть по сравнению с предыдущим годом. Большинство трудовых мигрантов - именно украинцы. На беларусов же приходится 3,5% от общего количества иностранцев, а на молдован - всего 2,3%.

Также в ведомстве отметили, что в 2016-м Варшава выдала рекордное количество разрешений на постоянное проживание - более 123 тысяч. 83% этих документов получили граждане Украины.

Newsweek отмечает, что потребность в украинских заробитчанах, главным образом, выросла на строительстве, в транспортной отрасли и в обрабатывающей промышленности, а также в гастрономии и гостиничном бизнесе. Наибольшие изменения произошли в польском сельском хозяйстве. Еще в 2010 году на полях работали 60% иммигрантов в Польше, а сейчас - 27%.

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Работодатели отмечают, что "украинцы не отбирают работу у поляков", а спрос на иностранных работников не опирается на желание сэкономить на зарплатах. Часто украинцев нанимают из-за недостатка желающих работать на предложенных должностях или из-за нехватки специалистов в определенных отраслях, в частности в IТ, передает ZN.UA.

Ранее издание Gazeta Wyborcza писало, что Польше придется побороться за украинских заробитчан. Издание отмечает, что скоро Польша может потерять украинских работников. Ведь представители стран ЕС в ноябре поддержали отмену виз для Украины. Это означает, что больше людей сможет беспрепятственно путешествовать по Европе. Это не означает беспрепятственный доступ к европейскому рынку труда. Однако, те, кто сейчас работает в Польше, может решить перебраться в более богатые страны Западной Европы. Украинские порталы труда уже пестрят предложениями из Германии, Австрии и Чехии.