Председатель Госкомтелерадио считает, что создание на базе НТКУ общественного вещателя сделает его лидером медиа сферы

Об этом заявил председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, председателя комиссии по преобразования НТКУ в НСТУ Олег Наливайко.

"Долгие десятилетия мы шли к нашей журналистской цели, а с 2005 года создание Общественного вещателя и реформирования печатных государственных и коммунальных изданий еще и стало добровольным обязательством Украины перед Советом Европы, после присоединение к европейской семье. В прошлом году мы начали реформирование печатных СМИ, которое должны завершить согласно закона до конца 2018 года. И вот теперь, создание полноценного общественного вещателя. Это еще два уверенных и сознательные шаги на пути к наших европейских устремлений на пути к выполнению требований Революции Достоинства", - заявил Наливайко.

"В ближайшие дни заработает Наблюдательный Совет НСТУ и мы все вместе начнем создание будущего образца и лидера медиа сферы. Для этого все есть: профессиональная и патриотическая Наблюдательный Совет, большой профессиональный коллектив, который стремится к изменениям, значительно увеличено властями финансирования. Я не имею сомнений, что НСТУ будет профинансировано заказчиком в полном объеме и согласно закону", - говорится в комментарии председателя Госкомтелерадио.