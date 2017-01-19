Председатель Госкомтелерадио считает, что создание на базе НТКУ общественного вещателя сделает его лидером медиа сферы
Регистрация юридического лица Национальная общественная телерадиокомпания Украины согласно дорожной карте второго этапа преобразования государственной телерадиокомпании Украины в общественную - это исторический момент в развитии медиа сферы нашего государства.
Об этом заявил председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, председателя комиссии по преобразования НТКУ в НСТУ Олег Наливайко.
"Долгие десятилетия мы шли к нашей журналистской цели, а с 2005 года создание Общественного вещателя и реформирования печатных государственных и коммунальных изданий еще и стало добровольным обязательством Украины перед Советом Европы, после присоединение к европейской семье. В прошлом году мы начали реформирование печатных СМИ, которое должны завершить согласно закона до конца 2018 года. И вот теперь, создание полноценного общественного вещателя. Это еще два уверенных и сознательные шаги на пути к наших европейских устремлений на пути к выполнению требований Революции Достоинства", - заявил Наливайко.
"В ближайшие дни заработает Наблюдательный Совет НСТУ и мы все вместе начнем создание будущего образца и лидера медиа сферы. Для этого все есть: профессиональная и патриотическая Наблюдательный Совет, большой профессиональный коллектив, который стремится к изменениям, значительно увеличено властями финансирования. Я не имею сомнений, что НСТУ будет профинансировано заказчиком в полном объеме и согласно закону", - говорится в комментарии председателя Госкомтелерадио.