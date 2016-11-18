В Одессе суд продлил срок содержания под стражей россиянина-фигуранта дела о трагедии 2 мая

Как передает корреспондент УНИАН, представитель стороны обвинения ходатайствовал о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей указанному обвиняемому, который является одним из пяти фигурантов, содержащихся под стражей.

Заседание, начавшееся сегодня утром, длилось до вечера, с перерывом. После совещания коллегия пришла к выводу, что ходатайство сотрудника прокуроры подлежит удовлетворению. Фигуранту продлено содержание в СИЗО на 30 суток.

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Прокурор свое обращение в отношении Сакаувова мотивировала тем, что россиянин, оказавшись на свободе, может скрыться.

Также в процессе заседания адвокаты обвиняемых ходатайствовали об отводе судьи Алексея Старикова, который заменил в коллегии судью Сергея Журикова, находящегося в настоящее время на больничном. Ходатайство было отклонено.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

В настоящее время в Малиновском райсуде Одессы рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города.

На скамье подсудимых – 20 обвиняемых, из которых пятеро содержатся под стражей (в том числе двое россиян), у остальных – другие меры пресечения.