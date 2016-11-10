Дело о трагедии 2 мая в Одессе: суд перенес заседание из-за неявки судьи

Как передает корреспондент УНИАН, заседание перенесено в связи с отсутствием одного из членов судейской коллегии – Сергея Журика. Как выяснилось, он - на больничном.

Следующее заседание назначено на 17 ноября.

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Как сообщал УНИАН, 28 октября Малиновский районный суд Одессы перенес заседание по слушанию производства о массовых беспорядках 2 мая 2014 года из-за неявки четверых обвиняемых и нескольких адвокатов. К одному из подсудимых, неоднократно пропускавшему заседания, суд решил применить принудительный привод. Еще двоим подсудимым суд за неявку определил штраф в размере 725 грн.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

В настоящее время в Малиновском райсуде Одессы рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города.

На скамье подсудимых – 20 обвиняемых, из которых пятеро содержатся под стражей (в том числе двое россиян), у остальных – другие меры пресечения.