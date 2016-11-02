"Театр абсурда": под посольством РФ в Киеве "Путины" показали, как расправляются с украинскими узниками (фоторепортаж)

Об этом сообщает газета "День".

По данным ООН, в мире 800 журналистов погибли за последние 10 лет, и только каждый десятый случай расследуется.

Акцию организовали Центр информации о правах человека и Центр гражданских свобод.

Активисты требуют от России освободить Романа Сущенко и Николая Семену, а также закрыть сфабрикованные уголовные дела против украинских журналистов.

Председатель правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик в программе "Информационный утро" на "5 канале" рассказала о цели сегодняшней акции.

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"Мы хотим привлечь внимание к тому, что остаются безнаказанными преступления, Российская Федерация совершает по отношению к украинским журналистам", - сказала она.

"Сегодня во время акции под посольством России мы сделаем театрализованное представление "Театр абсурда" и покажем, каким образом в России фальсифицируются, шьются белыми нитками дела против украинских журналистов. Это не единичные случаи, это уже такой конвейер репрессий расправы, и журналисты являются одной из уязвимых групп, которые начала системно преследовать Российская Федерация", – отметила Печончик.