В центре Киева пронесли самый большой в мире крымскотатарский флаг (фотогалерея)

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Организаторы акции говорят, что флаг, которые они пронесли, является самым большим в мире. Полотнище 6 метров в длину и 39 в ширину, сшитое из 40 мелких флагов, привезли из Турции специально к празднику.

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«Данный большой флаг привезли из Турции, из Анкары. Инициатива принадлежала представителям нашей крымскотатарской диаспоры. Они пошили данный флаг, прислали его. Кроме того, ее представители есть здесь. Они приехали в Киев», – рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

Во главе колонны шел лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев.

«Крымскотатарский флаг – это сейчас символ сопротивления оккупации, причем не только для крымских татар, но и для всех национальностей, которые борются за освобождение Крыма. Одновременно он сейчас символ консолидации украинского народа с крымскотатарским сообществом в борьбе за освобождение Крыма», – отметил Мустафа Джемилев.

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К акции также присоединились глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, крымчанин и бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев, первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар. Среди участников шествия были крымские татары, которые приехали из Крыма, а также из Львова, Анкары, Стамбула.

На Майдане Независимости шествие переросло в митинг с концертом, который начался с исполнения гимна Украины и крымскотатарского народа.

Как сообщал УНИАН, на Майдане Незалежности в Киеве в рамках кампании LetMyPeopleGo состоялась акция в поддержку 14 крымскотатарских политзаключенных, обвиняемых оккупационными властями в терроризме. Всего в акции приняли участие более 100 человек. Организаторы держали плакаты с надписями: «Свободу политическим узникам Кремля!» и «Быть крымским мусульманином – это не преступление».