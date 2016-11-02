В Украине хотят ввести обязательную маркировку российских товаров (видео)

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

В парламенте говорят, что в условиях военного противостояния этот шаг вынужденный. Украинцы уже давно бойкотируют российские товары. Теперь – время сделать это на государственном уровне.

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Авторы законопроекта призывают на всем российском размещать тематические надписи большими буквами, чтобы каждый смог узнать происхождение продукции. А если компания отказывается это делать или скрывает информацию – штрафовать ее.

Маркировку также хотят применять и для рекламы российских товаров, и для вывесок компаний из страны-агрессора.