В РФ под видом европейских могли уничтожать украинские или российские сыры (фото)

Об этом свидетельствуют фото, размещенные на сайте Россельхознадзора, передает "Европейская правда".

Так, на одной из фотографий четко видно на поверхности сыра цифры из черного или синего пищевого пластика (полиэтилена).

Такая маркировка является довольно интересной, учитывая то, что ни один из европейских заводов и фабрик подобные элементы в сыре не размещает - это устаревший метод маркировки. Сейчас информация относительно даты изготовления и партии зачастую выжигается лазером на корочке сыра или наносится на упаковку.

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Вместе с тем практика размещения пластиковых цифр была достаточно распространенной на территории бывшего СССР. Ряд украинских и российских заводов все еще продолжает наносить подобную маркировку на сыр собственного производства.

Стоит заметить, что этот "нюанс" заметили также и пользователи соцсетей, которых заинтересовало, как российские или украинские цифры уничтожают под видом "европейских".

Вопрос. А европейских сырах есть пластиковые номерочки? чует сердце, российский давили )) имхо это разве не советское изобретение? я ни разу не видела в импортном сыре... фото у Медузы взяла... Posted by Nina Mishchenko on 6 августа 2015 г.

Вполне вероятно, что 10 тонн сыра, показательно раздавленные российскими службами, не были французского или швейцарского происхождения. Ведь головки сыра такого же цвета и размера, как и "пронумерованная", составляют значительную часть уничтоженной "европейской" продукции на фото из Белгородской области.

Как сообщал УНИАН, в России с 6 августа начал действовать указ об уничтожении продуктов, попавших под российское эмбарго. Соответствующий документ президент РФ Владимир Путин подписал 29 июля. Напомним, в целом за 6 августа было уничтожено 320 тонн европейских продуктов.