Скандал вокруг СБУ и самолета "Белавиа": эксперты оценили действия украинских спецслужб

Причиной такого неожиданного решения стал один из пассажиров, который, по мнению силовиков, мог угрожать национальной безопасности, передает "Сегодня".

В пресс-службе "Белавиа" заявили, что диспетчер угрожал их "Боингу" истребителями, если самолет откажется разворачиваться. Подтверждает эту информацию и командир экипажа Виктор Шишло, написав у себя в Facebook: "Он (диспетчер — Ред.) сказал, что причины мы узнаем на земле, и, если не выполним их команду на возврат, то в воздух будут подняты истребители".

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Однако в СБУ опровергают подобные обвинения.

Несмотря на это, МИД Беларуси вызвал на ковер украинского посла, а также дал задание послу РБ в Украине Игорю Соколу вручить ноту протеста украинскому внешнеполитическому ведомству.

Эксперты, в свою очередь, считают, что ничего необычного в решении украинских спецслужб не было. "В официальном комментарии СБУ шла речь о вопросах национальной безопасности. В таком случае правоохранители передают информацию в "Украэрорух", от диспетчеров которого уже поступает команда борту. И, в принципе, никаких угроз не нужно — капитан, пока находится в зоне киевского диспетчера, должен беспрекословно выполнять его приказания. Это и было сделано, — говорит авиационный юрист Андрей Гук. — По поводу, была ли фраза про истребитель — диспетчер мог вполне такое сказать. Но и тут нет ничего необычного. В случае, когда речь идет о нацбезопасности, это нормальное дело".

Напомним, в пятницу, 21 октября, СБУ заставила пассажирский самолет компании "Белавиа", вылетевший из аэропорта "Жуляны" в Минск, вернуться обратно в Киев.

При этом украинская сторона якобы пригрозила белорусскому самолету истребителями, СБУ уже опровергла эту информацию.

Подозреваемого сняли с самолета и обыскали. Борт вылетел в Минск после дозаправки, а мужчину через несколько часов правоохранители отпустили - он ддолетел в Минск другим авиалайнером.