Беларусь отреагировала на возвращение Украиной самолета Belavia в Киев

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"В ходе встречи в МИД руководителю украинской дипмиссии была вручена нота, в которой белорусская сторона заявила протест в связи с действиями компетентных органов Украины относительно принудительного возвращения белорусского воздушного судна авиакомпании "Белавиа", совершавшего 21 октября 2016 года регулярный рейс В2 840 по маршруту "Киев -Минск", - говорится в сообщении.

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Как отмечается в ноте МИД, белорусская сторона ожидает официальных извинений и требует возмещения всех финансовых затрат, вызванных действиями украинской стороны".

Как сообщал УНИАН, в СБУ прокомментировали информацию о якобы угрозах Украины поднять истребители против пассажирского самолета ОАО "Авиакомпания " Белавиа" 21 октября 2016 года.

Ранее ряд СМИ, а также пресс-служба авиакомпании сообщили, что самолет авиакомпании "Белавиа" вернули в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой поднять истребители.