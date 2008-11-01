Винницкая область с начала года потеряла более 10% рабочих мест

В Винницкой области количество заявленных в январе-сентябре 2008 года центрам занятости вакансий уменьшилось, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, на 7,7 тыс. или 13,6% (с 56,7 до 49 тыс.).

Об этом УНИАН сообщили в главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно их данным, на состояние рынка труда негативно влияет острый кризис в сахарной отрасли области, в результате которого в 2008 году количество сахарных заводов, которые не начали сезон сахароварения по экономическим причинам, увеличилось на 8 единиц, что следует расценивать как потерю около 2,5 тыс. рабочих мест (преимущественно в сельской местности). Вместе с тем среди безработных, которые находятся на учете в службе занятости, преобладает сельское население, удельный вес которого составляет 62,9% (за этот период 2007 года – 61,3%). Если по состоянию на 1 октября текущего года средний по области уровень зарегистрированной безработицы составляет 2,3%, то в городской местности этот показатель равен 1,7%, а в сельской – 3,2%.

К проблемам, усложняющим трудоустройство населения, принадлежит также интенсивная механизация и автоматизация производственных процессов, в частности, в сельском хозяйстве, где потребность в ручном труде и в рабочей силе в целом сокращается ежегодно в среднем на 2%.

Проблема непривлекательности для безработных определенной части имеющихся вакансий из-за относительно низкого уровня заработной платы становится одной из причин оттока рабочей силы из области за границу или в другие регионы.

Население Винницкой области составляет около 1,7 млн. человек из которых 51,3% населения проживают в сельской местности.