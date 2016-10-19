Кабмин разрешил украинцам оплачивать коммуналку в рассрочку

"Этот документ регламентирует условия получения рассрочки, которая предоставляется по заявлению потребителя. Эта рассрочка предусматривает следующие условия: потребитель получает от поставщика услуг счет на оплату в размере 50% (оплачивает 50% своих счетов – УНИАН), а остальные 50% он заплатит равномерно в апреле-сентябре уже следующего года, до начала нового отопительного периода", – сказал глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк, представляя проект данного постановления.

По словам Вовка, данный документ был разработан с целью снижения финансовой нагрузки на население при оплате коммунальных услуг, в первую очередь централизованного отопления, особенно для тех потребителей, которые не являются получателями субсидий.

"Тот, кто хочет получить рассрочку коммунального платежа, без процентов, штрафа или пени, будет иметь такую возможность… С одной стороны, кто нуждается, тот может получить целевую поддержку в виде субсидии, а если по некоторым причинам субсидия не была оформлена, то может быть предоставлена рассрочка", – отметил премьер-министр Владимир Гройсман.

Также он сообщил, что в дальнейшем Кабмин примет ряд документов, которые урегулируют ситуацию с возникновением кассовых разрывов в счетах теплокоммунэнерго и "Нафтогаза Украины" вследствие предоставления рассрочки населению.

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Как сообщал УНИАН, политика выплаты субсидий гражданам была введена в Украине в 2014 году на фоне поэтапного повышения тарифов в Украине. Повышение тарифов начало правительство Арсения Яценюка, ставившее перед собой задачу навести порядок в коммунальной сфере, а также выровнять стоимость энергоносителей для всех потребителей. Первоначально планировалось растянуть повышение тарифов на два года – с 2015-го по март 2017 года. Однако в мае 2016 года правительство Владимира Гройсмана приняло решение о выравнивании тарифов и цен на газ для населения, что привело к удорожанию тепла и электроэнергии.

На текущий момент в Украине субсидии на оплату коммунальных услуг оформлены и переоформлены для 5,5 миллиона семей украинцев. В дальнейшем число оформленных субсидий будет только расти и достигнет 8,5-9 миллионов семей. Средний размер субсидий составит порядка 2 тысяч гривень. Хуже всех план по субсидиям выполняет Одесская область, где выплаты оформлены только 22% гражданам, обратившимся за субсидией.

18 октября 2016 года Гройсман заявил, что Кабмин в рамках выполнения программы помощи гражданам Украины в связи с повышением коммунальных тарифов готов внедрить механизм 12-месячной рассрочки коммунальных платежей для семей, которые не оформили субсидии по тем или иным причинам.