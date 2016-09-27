В Умани для безопасности паломников-хасидов начали работать сводные отряды правоохранителей и спасателей

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Черкасской области, для обеспечения правопорядка в Умани будет работать сводный отряд полицейских из 450 правоохранителей. В состав отряда входят работники спецподразделений, оперативных служб, патрульные полицейские, взрывотехники, а также военнослужащие Нацгвардии Украины. Правоохранители в круглосуточном режиме будут нести службу на закрепленных маршрутах. Для помощи местным правоохранителям в Умань прибыли полицейские из Винницкой и Черновицкой областей и из города Днепр.

Также в Умани с 27 сентября развернут сводный отряд спасателей в составе 90 человек личного состава, а также 16 единиц пожарно-спасательной техники, водолазная, химическая и пиротехническая группы.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, в местах массового пребывания паломников будут дежурить 4 пожарно-спасательных поста и водолазы вблизи водоемов. По улицам города будут ходить 4 передвижные дозоры с первичными средствами пожаротушения. Здания над захоронением Рабби Нахмана, синагога и учебный центр, где будет самое большое скопление людей, оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, обеспечены первичными средствами пожаротушения из числа обслуживающего персонала созданы добровольной пожарной дружине.

Как сообщал УНИАН, в город Умань Черкасской области на празднование иудейского нового года Рош-га-Шана в этом году ожидают приезда около 30 тысяч паломников.

В Умани в праздновании иудейского нового года Рош-га-Шана в 2015 году приняло участие рекордное количество паломников-хасидов - около 30 тыс. человек, из них 64 женщины и 3161 ребенок. Паломники приехали из 21 страны.

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Справка УНИАН. Ежегодно в Умани собираются сторонники иудейской течения хасидизма, поскольку здесь, на еврейском кладбище, похоронен Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) - основатель брацлавского (бреславского) хасидизма. Могила цадика - одна из самых почитаемых святынь хасидов, место ежегодных массовых паломничеств. В этом году Рош-га-Шана отмечают 2-3 октября.

Кроме того, в этом году празднование Рош-га-Шана совпало с празднованием 400-летия Умани.