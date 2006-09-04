Английские эксперты увидели, что новая украинская власть при сознании

Энергетическая безопасность Украины, в целом, улучшается, а власти страны проводят сознательную политику в этой отрасли. Такую оценку нынешней ситуации в Украине дал британский исследовательский центр Oxford Business Group, сообщает “Немецкая волна”.

Новый отчет британских исследователей, которые информируют инвесторов о событиях на развивающихся рынках касается энергетического сектора Украины. Oxford Business Group отмечает действия нового правительства относительно создания достаточных резервов газа в украинских хранилищах на зиму. Хотя Россия может поднять цену на газ для Украины уже в январе, стабилизационный фонд на сумму 600 миллионов долларов, над которым в настоящее время работает правительство, сделает подорожание газа менее болезненным для экономики, считают британские эксперты.

Oxford Business Group также обращает внимание на то, что правительство планирует 10-процентные скидки на электроэнергию для ее крупных потребителей. От этого должны выиграть, прежде всего, большие металлургические предприятия и рудники. Следовательно, как отмечают специалисты, Украина отходит от практики, когда энергоносители продавались предприятиям по высоким ценам, чтобы компенсировать низкие цены для населения. Oxford Business Group также отмечает, что ЕС и США, заинтересованные в энергетической безопасности Украины, предлагают многомиллионные ссуды для развития энергетического сектора.