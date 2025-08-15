Кабмин принял важные решения для военных и семей погибших защитников: о чем идет речь

Чиновники дали зеленый свет на списание некоторого военного имущества по упрощенной процедуре.

Кабинет министров на внеочередном заседании принял решение, предусматривающее выплаты 15 миллионов гривен семьям украинских защитников, погибших в плену, а также упростил процедуру закупки подержанных авто за средства государственного бюджета, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Семьи защитников, погибших в плену, получат 15 млн грн помощи. Также продлен до года срок обращения за единовременным пособием для раненых или тех, кто потерял трудоспособность после службы", - отметила премьер.

Решение правительства воплощает в жизнь подписанный президентом 29 июля закон о выплате 15 миллионов гривен семьям военнослужащих, погибших на фронте или в плену кроме случаев добровольного попадания в плен военных.

Кроме этого правительство упростило закупку подержанных авто военными частями за средства государственного бюджета. Предполагается, что воинские части смогут напрямую покупать подержанные пикапы, квадроциклы, багги и мотоциклы напрямую у производителей.

"Стоимость будут определять по экспертной оценке или рыночным данным. Это позволит оперативно обновлять технику, которая изнашивается на передовой", - уточнила премьер.

Другим решением правительство имплементировало принятый парламентом и подписанный президентом закон об упрощении списания военного имущества. Предполагается, что имущество стоимостью до 1,7 миллионов гривен списывается без утверждений и согласований с должностными лицами высших уровней.

О списании такого военного имущества командир воинской части по представлению комиссии для списания военного имущества издает приказ.

"Процесс будет быстрее, чтобы подразделения могли без задержек получать замену", - заверила Свириденко. Упрощенная процедура не распространяется на стрелковое оружие и объекты недвижимого имущества.

Также одобрен законопроект, который предусматривает отсрочку на год после завершения военного положения публикации деклараций военных.

Выплаты семьям погибших защитников

Как сообщал УНИАН, 28 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон, который предусматривает выплату 15 миллионов гривен военнослужащим, которые погибли, находясь в плену, независимо от причины смерти. Норма не распространяется на случаи добровольной сдачи в плен.

Начисление помощи зависит от того, насколько быстро родные погибших и ТЦК и СП соберут необходимые документы и как долго их потом будут рассматривать в Министерстве обороны Украины. Если воинская часть была на "нуле", то подтверждающие документы будет получить не просто. После бумажной волокиты нужно только запастись терпением. Бюрократическая волокита может длиться год и более.

